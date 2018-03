Gar nicht komisch: Kauz erlitt Schädel-Hirn-Trauma

Passanten fanden am 23. März in Ottakring einen verletzten Sperlingskauz. Die Tierrettung brachte das verwundete Tier in den Wiener Tierschutzverein. Bei seiner Einlieferung konnte der Vogel kaum stehen und machte einen extrem benommenen Eindruck.

Der kleine Kauz hatte auch ein blutunterlaufenes Auge. (Bild: WTV) Der kleine Kauz hatte auch ein blutunterlaufenes Auge. (Bild: WTV)

Die tierärztliche Untersuchung brachte schließlich den Grund dafür ans Licht. Der Sperlingskauz litt an einem Schädel-Hirn-Trauma, welches er sich vermutlich durch eine Kollision mit einer Fensterscheibe oder einem Auto zugezogen hatte. Auch ein blutunterlaufenes Auge zeugte von dem Unfall.

Vogel wird bald wieder ausgewildert

Der Kauz wurde behandelt und durfte sich übers Wochenende im Kleintierhaus erholen. Am Montag konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Der kleine Vogel ist bereits wieder wohlauf und nimmt Nahrung zu sich. Einer baldigen Auswilderung in den nächsten Tagen steht also nichts im Wege.



Der Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) ist die kleinste in Mitteleuropa heimische Eule. Die Männchen erreichen eine Größe von rund 17 Zentimetern, Weibchen werden rund 19 Zentimeter groß. Doch die Größe täuscht, denn der Sperlingskauz ist ein hervorragender Jäger mit einem sehr großen Beutespektrum, das über 50 Vogelarten umfasst.

(cz)