Geld behoben: 81-Jähriger im Stiegenhaus gewürgt

Wie die Polizei erst jetzt bekanntgab, wurde ein 81-jähriger Mann am Rennweg in Wien-Landstraße am 30. März Opfer eines brutalen Raubüberfalles.

Der Mann hatte um 11.15 Uhr in einer Bank eine größere Menge Bargeld behoben. Dabei dürfte er beobachtet worden sein. Nachdem der Mann mit den Öffis nachhause gefahren war, wurde er im Stiegenhaus seines Wohnhauses attackiert.

Ein unbekannter Mann würgte und schlug den 81-Jährigen und konnte ihm anschließend das Bargeld rauben. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

(red)