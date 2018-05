Gemeindewohnung stand 3.898 Tage leer!

Der betreffende Fall im Bericht betrifft eine Wienerin, die am 28. Juni 2002 verstorben war. Angehörige zahlten aber offenbar weiterhin die Miete für die leerstehende Wohnung. Da die Frau an dieser Adresse nicht gemeldet war, kam es zu keiner Neuvergabe durch Wiener Wohnen.

Erst am 28. Februar 2013 – nachdem ein Mietrückstand eingeklagt wurde – zeigte Wiener Wohnen den Leerstand an. Insgesamt stand diese Wohnung mehr als zehn Jahre leer, in Summe über eine Zeit von 3.898 Tagen.

Der Sadtrechnungshof listet weitere Fälle von extrem langen Leerständen auf und mahnt Wiener Wohnen zu mehr Kontrolle bei Verlassenschaftsakten. In 27 Fällen standen Gemeindewohnungen rund 1.000 Tage leer, in fast 2.000 Fällen bis zu einem Jahr.



Heftige Neos-Kritik an Bald-Bürgermeister Ludwig

Bereits 2014 hatte der Stadtrechnungshof diesbezüglich acht Empfehlungen ausgesprochen. Bislang wurden offenbar nur zwei davon umgesetzt. "Das ist eine Schande und zeigt, wie wenig Wert der zukünftige Wiener Bürgermeister auf ein so wichtiges Kontrollorgan und dessen Empfehlungen legt“, so Neos-Klubobfrau Meinl Reisinger. "Ganze Akten sind unauffindbar, andere wurden teilweise jahrelange ohne Begründung nicht bearbeitet", kritisiert sie. "Nun haben wir erneut schwarz auf weiß vorliegen, dass Wohnbaustadtrat Michael Ludwig seit vielen Jahren sein Ressort – allen voran Wiener Wohnen – ganz und gar nicht unter Kontrolle hat."