Gestohlenes Bike in Van entdeckt – Diebe flüchten

Im Zuge einer Schwerpunktaktion der „SOKO Ost“ erblickten Beamte am 25. Juli gegen 3 Uhr auf einem Betriebsparkplatz in der Gadnergasse einen abgestellten Kastenwagen; daneben hielten sich drei Männer auf. Die Polizei hegte zuerst keinen konkreten Verdacht, als aber die Männer die Beamten in zivil bemerkten, spurteten sofort sie los.

Im roten Kastenwagen konnte ein Motorrad, das kurz zuvor in der Lorystraße gestohlen worden war, vorgefunden werden. Einer der tatverdächtigen Polen kam nur einige hundert Meter weit, bis er angehalten und festgenommen wurde. Da die mutmaßlichen Diebe in unterschiedliche Richtungen los rannten, konnten die anderen zwei flüchten. Die Ermittlungen laufen.





(bai)