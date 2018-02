Gesucht: Polizei fahndet nach Dieb mit großer Brille

Am 6. September 2017 gegen 10.40 Uhr stibitzte ein bislang unbekannter Dieb in Groß-Enzersdorf eine Geldbörse samt Inhalt. Mit der Bankomatkarte, die sich in der Geldbörse befand, hob er nur wenige Minuten später Bargeld bei einem Bankomaten in Groß-Enzersdorf bei Wien ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.



In der Bank wurde der Täter gefilmt. Er trug Kapuzenpulli, Kappe und eine auffällig große Brille. Fraglich ist dabei allerdings, ob er die übergroße Sehhilfe nur als Tarnung trug oder sie auch im Alltag trägt.



Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hofft durch die Bilder auf Hinweise. Wer den Mann erkennt, möge sich an die Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf, Telefonnummer 059133-3206, wenden.

