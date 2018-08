Gesuchter Navi-Dieb setzt auf Zwillingsbruder-Trick

Am Dienstag um 20.20 Uhr führte der Streifenwagen der Polizeiinspektion Lainzer Straße in der Aßmayergasse (Meidling) eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Lenker (31) per EU-Haftbefehl von den deutschen Behörden gesucht wird.

Dem Mann wird vorgeworfen, insgesamt sechs in Frankreich gestohlene Navigationsgeräte über Online-Verkaufsplattformen verkauft zu haben. Außerdem wird er des Internetbetruges in 25 Fällen beschuldigt, wobei er einen Gesamtschaden von über 8.000 Euro verursacht haben soll.

Fingerabdrücke und Fotos stimmten überein

Die persönlichen Daten des 31-Jährigen stimmten in fast allen Kriterien (Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort) überein, nur der Nachname war offenbar verfälscht. Zur Sicherheit wurden Fingerabdrücke und Fotos des Gesuchten mit den deutschen Behörden abgeglichen – sie stimmten überein.

Dennoch stritt der Verdächtige vehement ab, dass es sich beim Gesuchten um ihn handelt. Er behauptete, dass es sich um einen Zwillingsbruder handeln müsse. Weil über die Identität jedoch kein Zweifel bestand, wurde er festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt, von wo aus er nach Deutschland ausgeliefert werden soll.

(cz)