Gesuchter Seriendieb am Praterstern gefasst

Am Freitag führten Beamte der Bereitschaftseinheit (BE) Schwerpunktkontrollen im Nahbereich des Pratersterns durch. "Dabei gelang es den Polizisten, einen 21-jährigen Mann anzuhalten, gegen den ein Europäischer-Haftbefehl aufrecht war", teilt die LPD Wien am Samstag in einer Aussendung mit.

Der Mann wurde wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle in Ungarn gesucht. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Der 21-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Die Bildes des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)