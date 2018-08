Gewitter brachten Blitz, Donner und Abkühlung

Die hochsommerliche Hitzewelle ist endgültig vorbei. Nachdem am Donnerstagabend bereits Salzburg von schweren Unwettern heimgesucht wurde, folgten am Freitag in ganz Österreich Regenschauer und Gewitter. Auch Wien blieb nicht verschont.

Am frühen Abend erreichte eine Unwetterfront aus Niederösterreich den Nordwesten Wiens. Gegen 18.30 Uhr brauten sich tiefschwarze Gewitterwolken über der Hauptstadt zusammen.



Das Gewitter braut sich zusammen (Quelle: UBIMET)

Gegen 18.45 Uhr zuckten erste Blitze. Vom Kahlenberg zogen Regenschauer über Döbling, Floridsdorf, Brigittenau und Donaustadt. Eine weitere Unwetterfront zog über die westlichen Gemeindebezirke bis in die Leopoldstadt im Osten, sowie Liesing und Favoriten im Südwesten bzw. Süden.



Der Donaukanal im Regen. (Quelle: Leserreporter)

Nur in Simmering blieb es relativ trocken. Im Rest von Wien musste die Feuerwehr öfters ausrücken. Berichte über Verletzte gab es bis zum Abend jedoch zum Glück nicht.



Das Gewitter am Schwedenplatz (Quelle: Video3)



Wien im Regen (Quelle: Video3)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)