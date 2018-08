Gilt Fußgänger-Ampel hier auch für Radfahrer?

Fünf Verkehrszeichen, drei Zusatztafeln und eine Fußgängerampel sorgen auf der Kreuzung Wiedner Hauptstraße und Treitlstraße bei der Wiener TU (Wien-Wieden) für heiße Diskussionen. Denn laut Usern der Facebook-Gruppe "Radfahren in Wien" dürfen Radler hier bei Rot über die Kreuzung hinüber in den Resselpark fahren.

"Da es keine eigene Ampel für’s Rad gibt, gilt das ‚Stopp‘", so User Klaus J. "Man müsse zwar stehenbleiben, aber nicht auf das Grün der Fußgängerampel warten", so ein anderer. Die Schilder "links abbiegen" und "Einfahrt verboten" gelten nur für Autos. Aber darf man trotz "Sperrlinie" in den Park radeln? Diskutieren Sie mit in den Kommentaren!

Ich lerne auf FB gerade, dass man bei der TU-Kreuzung mit dem Rad nicht stehenbleiben muss - es gilt die Stopptafel, die Ampel gilt nur für Fußgänger. Wetten, das wusstet ihr auch nicht? https://t.co/sbxyCdTbrl pic.twitter.com/EJohf6D1jU — Helge Fahrnberger 🌐 (@Helge) 24. August 2018

