Gleisschaden lenkt 40er- und 41-er-Bim um

Wegen eines Gleisschadens im Bereich Währinger Straße Nummer 80 bis 82 werden die Linien 40 und 41 in Fahrtrichtung Gersthof S zwischen Währinger Straße, Volksoper und Gersthof S über die Linien 42 und 9 umgeleitet. Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar.

Fahrgäste auf den Strecken Schottentor - Herbeckstraße (Linie 40) beziehungsweise Schottentor - Pötzleinsdorf (Linie 41) mussten demnach Verzögerungen in Kauf nehmen. Sie hatten den Umweg über die 9er- beziehungsweise 42er-Linie in Kauf zu nehmen. Die Wiener Linien arbeiteten fieberhaft an der behebung des Gleisschadens.

