Göttlich! Steffi rettete Mann nach Infarkt in U4

Ihr Name ist Stefanie Göttlich, seit März macht die gebürtige Tirolerin beim Arbeiter-Samariterbund ein Praktikum zur Rettungssanitäterin. Am Heimweg von ihrem 7. Dienst erlebte sie Donnerstag um 7.20 Uhr bei der U4-Station Pilgramgasse (Margareten) ihre erste echte Feuerprobe!

"Ich stand in der U-Bahn und hörte Musik. Plötzlich habe ich hinter mir einen Tuscher gehört. Ich habe mich umgedreht und gesehen, dass da ein Mann vorübergebeugt sitzt und sich nicht rührt. Ich bin sofort hin. Der Mann hatte keinen Puls und atmete kurz darauf auch nicht mehr. Also habe ich ihn auf den Boden gelegt und mit der Reanimation angefangen", schildert Göttlich, die seit 2016 in Hernals wohnt und nebenbei als Kellnerin jobt.

Dickes Lob von den Berufsrettern

Während sie den chinesischen Touristen (71) reanimierte, rief ein Mitarbeiter der Wiener Linien den Notruf. Nur wenige Minuten später waren Christoph M. und Nina P. von der Wiener Berufsrettung am Einsatzort. Nach Defi-Einsatz und Stabilisierung des Touristen gab es ein großes Lob für Steffi!

"Das war echt ein aufregender Tag und gar nicht ohne! Es war auch meine erste Reanimation. Aber ich bin sehr froh, dass der Patient zurück ins Leben gekommen ist. Leider ist das ja nicht immer so", weiß die Hernalserin.

Und wie hat die Heldin den restlichen Tag verbracht, der so aufregend angefangen hatte? "Ich hab mir in dem Beisl, in dem ich kellneriere, ein Bierchen gegönnt. Ich glaube, das hab ich mit verdient“, lacht die Nachwuchs-Sanitäterin. Göttlich!

(ck)