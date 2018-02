Graffiti-Künstler setzten nun Ute Bock ein Denkmal

Nach kurzer aber schwerer Krankheit verstarb Ute Bock (76) am 19. Jänner in Wien. Seit Jahrzehnten kümmerte sich Ute Bock um Flüchtlinge und erhielt dafür auch 2012 das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich vom damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer.

Morgen Lichtermeer

Nun setzten ihr Graffiti-Künstler am Donaukanal ein Denkmal: Meterhoch prangt der Name der bekannten Flüchtlingshelferin an der Uferwand in Wien-Leopoldstadt. Morgen am Freitag wird Ute Bock bei einem Lichtermeer am Heldenplatz in der City gedacht. Start ist um 17 Uhr.

