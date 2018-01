Gratis-WLAN und Online-Zeitungen in ÖBB Cityjets

Das neue ÖBB onboard Portal Railnet Regio mit weiteren Servicefunktionen rund um den Zug und Zugang zur ORF-TVthek wird in den WLAN-fähigen Cityjets zu finden sein. Ob ein Fahrzeug bereits mit WLAN und damit auch mit dem neuen onboard Portal Railnet Regio ausgestattet ist, erkennt der Fahrgast beim Einsteigen an den Türen anhand von Piktogrammen oder am Monitor im Fahrgastraum, heißt es in einer Aussendung der ÖBB am Freitag.



Digitale Zeitungen & Magazine für Pendler

Durch eine Kooperation zwischen ÖBB und APA-DeFacto haben bald auch alle Cityjet-Reisende kostenlosen Zugang zu Zeitungen und Magazinen des digitalen Zeitungsstandes Austria-Kiosk. So stehen den Pendlerinnen und Pendlern der ÖBB im Nah- und Regionalverkehr die aktuellsten Ausgaben zahlreicher regionaler, nationaler sowie internationaler Zeitungen auf den eigenen mobilen Endgeräten zur Verfügung. Auch dabei: eMagazine für verschiedenste Interessensgruppen, von Wirtschaft über Sport und Mode bis zu Kochen.



ÖBB Railnet jetzt auch im ÖBB Cityjet

WLAN, Service & Infotainment im Cityjet: Das ÖBB onboard Portal Railnet Regio bietet den Kunden im Nah- und Regionalverkehr spannende Inhalte wie zum Beispiel über 100 digitale Zeitungen & Magazine, die ORF-TVthek und Information zum Zug und zur Reise. Das Besondere: Die Inhalte liegen lokal auf dem WLAN-System und sind somit unabhängig vom Mobilfunknetz permanent verfügbar.

Alle neu ausgelieferten Cityjet-Fahrzeuge haben bereits standardmäßig WLAN an Bord. Vorteil des WLAN im Zug ist, dass es ein deutlich konstanteres und zuverlässigeres Surfen ermöglicht. Im Portal stehen für Pendlerinnen und Pendler auch kurze Formate, wie zum Beispiel die ORF Nachrichtensendung „ZIB 100“ zur Verfügung. Diverse andere spannende und praktische Features für eine abwechslungsreiche Zeit an Bord sind in Planung. Der Fokus soll hier auf regionale Inhalte wie z.B. Veranstaltungs- und Ausflugstipps gelegt werden.

(Red)