Zehntausende sorgten für Lichtermeer vor Hofburg

Am Samstagnachmittag findet in Wien die erste große Demo gegen die Koalitionsregierung statt. Ab 14 Uhr marschieren tausende linke Demonstranten, laut Polizei sind rund 10.000 Teilnehmer zu erwarten, vom Christian-Broda-Platz am Westbahnhof über die Mariahilfer Straße und den Burgring zum Heldenplatz bzw. dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz.

"Sozialabbau, 12-Stunden-Tag, Drohungen gegen Arbeitslose, angekündigte Studiengebühren, die Kürzung der Familienbeihilfe und weitere Verschärfungen im Asylwesen zeigen bereits jetzt den Charakter der schwarz-blauen Regierung", gegen den sich die Protest-Teilnehmer heute auflehnen wollen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Hier der Ticker zum Nachlesen:

(red)