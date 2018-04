Feuerwehr, Rettung und Polizei stehen derzeit im Großeinsatz bei "Wien Energie" in Simmering.

Ein Fass, das mit unbekannten Chemikalien gefüllt ist, begann in der Entsorgungsstraße aufgrund einer chemischen Reaktion leicht zu rauchen. "Wien Energie" war mit der eigenen Betriebsfeuerwehr im Einsatz, forderte aber zur Unterstützung die Wiener Berufsfeuerwehr an.

Diese rückte mit einem Großaufgebot von 16 Fahrzeugen und 72 Mann an. Die Substanz wurde von den Einsatzkräften in Schutzausrüstung untersucht. Anschließend wurde der betroffene Bereich in der Entsorgungsstraße laut Feuerwehr-Sprecher Jürgen Figerl gekühlt, ein Roboter bohrte ein Loch in das Fass, um möglichen Druck entweichen zu lassen. Schließlich konnte das Fass entsorgt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

(red)