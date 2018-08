Grüne Chef-Suche: David Ellensohn tritt an

Wer folgt Maria Vassilakou nach? Die Grünen wollen alle Wiener mitentscheiden lassen. Seit 20. August läuft die Kandidatensuche, "www.spitzenwahl.wien" sind alle Infos ab sofort abrufbar.

Nachdem der Vassilakou-Vertraute Peter Kraus (31) bereits am Wochenende sein Antreten um den Chefposten der Wiener Grünen bekannt gab, zog nun auch der aktuelle Klubchef David Ellensohn (55) nach. Ellensohn werden schon lange Ambitionen auf die Nachfolge Vassilakous nachgesagt, im Rahmen einer Pressekonferenz machte der gebürtige Vorarlberger seine Kandidatur Donnerstagvormittag nun fix.

Er trete an, "weil ich es am besten kann", so Ellensohn im Brustton der Überzeugung. Die Grünen in Wien seien nur erfolgreich, "wenn sie zusammenarbeiten", betonte er. Er freue sich aber, dass es auf jeden Fall eine Wahl um die Spitzenposition gebe, jetzt, wo zumindest zwei Kandidaten antreten.

Wer als Spitzenkandidat gewählt wird, solle auch das Vizebürgermeisteramt und den grünen Stadtratsposten - Maria Vassilakou ist Verkehrsstadträtin - innehaben und die "klare grüne Nummer 1 sein. Alles andere wäre verwirrend", so der Klubchef. Weiters betonte er die Wichtigkeit einer Neuaufstellung der Partei. Wie das genau aussehen soll, wolle er nach Ende der Registrierungsphase für die Spitzenkandidaten-Wahl – diese läuft bis 4. September – erläutern.

In Richtung Koalitionspartner SPÖ kommt von Ellensohn eine Kampfansage: Die Grünen müssten in der Stadtregierung gegenüber dem politischen Partner "selbstbewusster auftreten".

