Grüne lassen alle über neue Spitze abstimmen

Wer folgt Maria Vassilakou nach? Die Grünen wollen alle Wiener mitentscheiden lassen. Ab Montag, dem 20. August, geht das brandneue Vorhaben los. So eine Spitzenwahl hat es noch nie gegeben.

Auf der extra dafür eingerichteten Website "www.spitzenwahl.wien" sind alle Infos ab sofort abrufbar.

"Mit der Spitzenwahl gehen wir völlig neue Wege. Andere Parteien entscheiden über ihre Nummer Eins intransparent, hinter verschlossenen Türen. Wir Grünen hingegen laden alle WienerInnen ein, mitzubestimmen und unseren Weg mitzugestalten. Der oder die neue SpitzenkandidatIn hat schließlich eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Grünen und bei den Akzenten, die wir für die Zukunft der Stadt setzen wollen", sagt Maxie Klein vom Vorstand der Wiener Grünen.

So funktioniert's

Zunächst startet die Registrierungsphase. Wer mitwählen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein und eine Einmalgebühr von 15 Euro entrichten. Dafür darf man bei den Hearings der Kandidaten dabei sein und bekommt das Wahlkuvert zugeschickt.

Wer mehr tun will, kann sich auch selbst als neue Nummer Eins der Grünen Wien bewerben. Das geht noch bis 4. September. Dann startet die "Nominierungs- und Präsentationsphase", in der für die verschiedenen Bewerber Unterstützungserklärungen abgegeben werden können. Ab 100 Unterstützern (50 Prozent von Grünen Parteimitgliedern) ist man eine Runde weiter. Für bereits bestehende Grüne Gemeinderatsmitglieder (mehr als zwei Perioden) liegt die Latte höher (200 Unterstützungen).

In den öffentlichen Hearings müssen diese Kandidaten dann Rede und Antwort stehen und werden zu ihren Positionen und Vorstellungen befragt.

Wahl ab November

Die eigentliche Wahl startet dann am 8. November, Ende des Monats soll das Ergebnis feststehen.

"Ich freue mich, dass wir mit diesem modernen, breit angelegten und demokratischen System einen neuen Weg gefunden haben, den Platz Eins an der Spitze der Grünen Wien zu finden. Keine Partei in Österreich stellt die Entscheidung für ihre Spitze auf so breite Beine und lässt so viele Menschen daran teilhaben. Wir freuen uns, nun allen Wienerinnen und Wienern sagen zu können: Du entscheidest!", so Maxie Klein.



