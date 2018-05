Grüne planen Citymaut für Wien-Einpendler

Bis 2025 soll das 80:20 Ziel erreicht werden. Das heißt 80 Prozent der täglichen Wege in Wien sollen mit den Öffis, zu Fuß oder dem Rad zurückgelegt werden, nur noch 20 Prozent mit dem Auto. Das unterstützt auch Wiens neuer Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Laut grünem Plan soll eine City-Maut für Wien-Einpendler helfen, dieses Ziel zu erreichen: "Wer kennt diese Bilder nicht? Frühmorgens steht auf den Einfahrtsstraßen alles, am Abend dann das gleiche Bild, wenn 200.000 Autos die Stadt wieder verlassen wollen. Für die Wienerinnen und Wiener bedeutet das in weiterer Folge Lärm, Stau, schlechte Luft und erhöhte CO2-Belastung. Für alle Betroffenen – also auch die Pendlerinnen und Pendler aus Niederösterreich und dem Burgenland – bedeutet das

schlicht und einfach im Stau verlorene Lebenszeit", so Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou.

Ihr Plan: Citymaut für Einpendler

- Sie soll ab der Wiener Stadtgrenze gelten

- Zeitliche Begrenzung (zB 6 bis 10 Uhr)

- stadteinwärts

Die Einnahmen sollen direkt in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gehen, so der grüne Plan. Vassilakou: "Bürgermeister Michael Ludwig hat die Notwendigkeit einer massiven Ausbauoffensive für unsere Öffis bekräftigt, als er von wichtigen Begleitmaßnahmen gesprochen hat. Diese Offensive wird mit hohen Kosten verbunden sein. Sämtliche Einnahmen aus einer Citymaut sollten daher in den Ausbau der Öffis, insbesondere in die Stärkung der regionalen Verbindungen fließen.“



