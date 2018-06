Grünem Politiker KRAUS-t vor Melanias Khaki-Jacke

Melania Trumps Outfitwahl beim Besuch eines Heims für Flüchtlingskinder in Texas (USA) war einem

Grün-Politiker ganz und gar nicht grün. Auf der Jacke der Präsidentengattin (33 Euro, Zara) standen die Worte: "I

really don't care - do u?" – zu Deutsch: "Es ist mir wirklich egal – und euch?"

Umfrage Was halten Sie von Melania Trump? Tolle Frau.

Keine Ahnung, ich kenne sie nicht.

Ich kann sie nicht ausstehen.

Peter Kraus pinselte sich einen Gegenentwurf zur Trump-Jacke (Bild: privat) Peter Kraus pinselte sich einen Gegenentwurf zur Trump-Jacke (Bild: privat)

Dem Wiener Gemeinderat Peter Kraus (33) war das Modestatement nicht einerlei: In seiner Mittagspause besorgte er sich wütend Acrylfarbe bei Libro, pinselte "I do care" ("Ich fühle mit") auf seine Jacke und stellte das Foto auf Instagram.

Kraus zu "Heute": "Ich habe mich wahnsinnig über die zunehmende Herzlosigkeit geärgert. Mittlerweile tragen drei Freunde meine Kreation."

Weltweite Diskussion

Die Jacke der Präsidentengattin sorgte international für Gesprächsstoff, "heute.at" berichtete. Die eine Seite vertrat die Ansicht, die First Lady wolle damit ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Flüchtlingskinder kundtun. Andere wiederum interpretierten die Botschaft als Missbilligung gegenüber den Medien sowie oppositionellen Demokraten.

Angesichts der weltweiten Berichterstattung über das Outfit von Melania, zwitscherte ihr Ehemann dann, dass sich das Motto auf der Jacke seiner Ehefrau auf die unehrliche Berichterstattung der "Fake News"-Medien beziehen würde.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(coi)