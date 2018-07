Guten Rutsch mitten im Sommer in Wien-Meidling

Die Schwenkgasse in Wien-Meidling wurde gestern in die längste Wasserrutsche Österreichs verwandelt: Hunderte Wiener stellten sich bis zu einer Stunde lang an, um auf der "Fru Fru Rutsche" 300 Meter nach unten zu sausen. Viele kamen in lustigen Verkleidungen. Die Spaßvögel durften ihren Rutschreifen anschließend behalten.

Ideal für einen Ausflug: Am 15. Juli wird die Mega-Rutsche im Einkaufszentrum Fischapark in Wiener Neustadt (NÖ) aufgebaut.

(pet)