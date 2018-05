Polizei: Hadish (7) starb durch Stich in Hals

Die Nachricht schockt Österreich: Am Samstag wurde in Döbling ein totes Mädchen in einem Mistkübel gefunden – ermordet!

Umfrage Wird Wien immer brutaler? Ja, es wird immer schlimmer!

Nein, das war schon immer so.

Wien ist nicht brutal, das wird nur aufgebauscht.

Ich bin mir nicht sicher.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hat die Obduktion ergeben, dass das Kind durch einen Stich in den Hals getötet wurde. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Aus kriminaltaktischen Gründen hält man weitere Informationen zurück.

Die Mutter des Mädchens musste ihre Tochter am Samstagnachmittag identifizieren. Sie wurde in der Nacht auf Samstag als vermisst gemeldet.

Ob es sich beim Fundort auch gleichzeitig um den Tatort handelt, ist nicht klar.



Video: heute.at



Video: heute.at

Alle Artikel zum Leichenfund in Döbling:

>>> Kleine Hadish (7) musste sterben - Jagd auf Täter

>>> Kinderleiche identifiziert, Todesursache wird geklärt

>>> Kinderleiche in Döbling: Mädchen wurde ermordet

>>> Döbling: Mädchen (7) tot im Mistkübel gefunden

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(lu)