Jetzt Anzeigen gegen Vater von Hadishats Killer

Hannes K. kann seinen Sohn Robert (16), den mutmaßlichen Killer der kleinen Hadishat (7), nicht sehen. Er soll zusammen mit seiner Frau Emilia und dem jüngeren Sohn David Österreich verlassen haben – "Heute" berichtete.

Die Maßnahme sei laut einem Bericht der "Krone" notwendig gewesen, weil die tschetschenische Familie massiv mit Blutrache bedroht worden sein soll. Jetzt wurde Hannes K. auch noch angezeigt – von Freunden der Familie von Hadishat.

Zwei Anzeigen

Eine Frau wirft K. vor, auf Facebook und WhatsApp in der tschetschenischen Community das Gerücht verbreitet zu haben, sie pflege "Liebschaften" – in diesem Milieu eine "erhebliche Gefahr". Der Vater des Killers soll, heißt es ergänzend in der Anzeige, die Anzeigerin im Jahr 2014 mit Anschuldigungen sogar in Untersuchungshaft gebracht haben.

Die zweite Anzeige befasst sich mit der Polizeivernehmung von Hannes K. zum Mordfall Hadishat. Er soll Beamten die Übersetzung einer Audiodatei übergeben haben, die er über WhatsApp zugespielt bekommen habe. In Hannes K.s Version der Übersetzung schwört der nunmehrige anzeigende Familienfreund Rache an den Angehörigen von Robert K. Unter anderem sei "wir werden alles tun, um diese ganze Familie auszulöschen" zu hören gewesen. Aber: Zwei Dolmetscher (russisch und tschetschenisch) bestätigen später, dass diese Aussagen in der Originalaufnahme nicht getätigt wurden.

Der (symbolische) Schadensbetrag in beiden Fällen: 100 Euro.

Für Hannes K. und Robert K. gilt die Unschuldsvermutung.

(lu/coi)