Um Spuren zu verwischen 15. Mai 2018 09:30; Akt: 15.05.2018 11:52

Hadishats Killer wusch Mädchen († 7) nach der Tat

Nach dem brutalen Mord an der 7-jährigen Hadishat in einem Gemeindebau in Wien-Döbling werden nun immer mehr Details zu dem grausamen Verbrechen bekannt.