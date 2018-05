Häupl gab seine Schlüssel an Ludwig ab

Um 13.30 Uhr am Freitag fand die Schlüsselübergabe durch Vorgänger Michael Häupl im Wiener Rathaus statt. Der Neo-Stadtchef wurde am Donnerstag im Gemeinderat mit 56 von 100 abgegebenen Stimmen offiziell zum Wiener Bürgermeister gewählt.

Michael Häupl verabschiedete sich am Donnerstag nach 24 Jahren als Wiener Stadtchef. Häupl schlug fünf Wahlen als Spitzenkandidat in Wien und holte zwei Mal, 2001 und 2005, die Absolute. 2010 koalierte er mit den Grünen – eine Premiere in der österreichischen Politik, die 2015 fortgeführt wurde.

Die Wiener SPÖ hat Michael Ludwig im Jänner zum neuen Landesparteivorsitzenden und damit auch zum Kandidaten für die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl gewählt. "Wir sind überzeugt, dass Michael Ludwig nicht nur in der Wiener SPÖ, sondern auch in der Wiener Bevölkerung eine breite Zustimmung findet. Nicht zuletzt, weil er an den Menschen interessiert ist, weil er zuhört und weil er Lösungen für Probleme sucht", erklärte Wiens SPÖ-Klubvorsitzender Christian Oxonitsch zur gestrigen Wahl.

Schlüsselübergabe Häupl an Ludwig

(red)