Hafen Open Air Festival fehlen 30.000 Euro

Das beliebte Musikfestival am Alberner Hafen in Simmering geht ins 12. Jahr: 14 Nachwuchsbands aus Österreich und 2 bekannte Hauptacts – sie stehen Ende Mai fest – werden am 17. und 18. August die Bühne rocken. Das Problem: Den Veranstaltern fehlen noch rund 30.000 Euro, um das Event auf die Beine zu stellen.

30.000 Euro sind das Finanzierungsziel des Crowdfundings, das das Hafen-Open-Air-Veranstalterteam rund um Michael Klammer, Organisationsleiter und Sänger der Wiener Band Lichtwärts, nun gestartet hat. Nach dem plötzlichen Tod seines langjährigen Bandkollegen Sascha Penz, der das Festival von Anfang an geleitet hatte, übernimmt er nun die Führungsrolle. "Wir möchten Saschas Erbe weiterführen", so Michael Klammer.

VIP-Tickets und Star-Treffs für Spender

Die finanziellen Mittel werden für die Infrastruktur (Bühne, Technik, Ton, VIP-Verpflegung usw.), die bürokratischen Aufwände (Genehmigungen und Einhalten rechtlicher Rahmenbedingungen), die Zusammenstellung des Programms (Sichten und Casten der Newcomerbands, Aufstellen der Hauptacts) und das Personal vor Ort benötigt. "Außerdem ist es und wichtig, dass jeder dabei sein kann – das ist der Grund, warum wir kein Eintrittsgeld verlangen," so Klammer. Im Gegenzug zur Spende gibt es attraktive Belohnungen – von Star-Treffs über VIP-Karten bis zu Werbung auf der Bühne oder am Gelände.

Hier geht’s zum Crowdfunding: https://wemakeit.com/projects/hafen-open-air-festival

(Red)