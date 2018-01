Asel kam um 0.47 Uhr 01. Januar 2018 12:52; Akt: 01.01.2018 17:02 Print

Hallo, ich bin das Wiener Neujahrsbaby 2018

Das österreichische Neujahrsbaby kam eine Minute nach Mitternacht in Leoben zur Welt. In Wien dauerte es etwas länger: Asel schlüpfte um 0.47 Uhr in der Rudolfstiftung.