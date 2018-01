Handtaschenraub: Wiener Polizei jagt diesen Mann

Es passierte am Montag kurz vor 7 Uhr: Eine 27-Jährige war gerade auf dem Nachhauseweg nach einem Lokalbesuch, telefonierte dabei mit ihrem Handy. In der Buchengasse stürzte sich ein Unbekannter auf sie, wollte das Telefon an sich reißen.

Als das nicht gelang, stieß er sein Opfer zu Boden und raubte dessen Handtasche. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

"Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Foto des Tatverdächtigen gesichert werden", heißt es nun seitens der Landespolizeidirektion Wien. "Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57800 erbeten."

(red)