Haus des Meeres bietet Dschungelcamp-Feeling

Auf Grund der großen Resonanz und der vielen Anfragen gibt es auch heuer wieder "Das große Krabbeln – oder Dschungelcamp für alle". Während der Karwoche locken Fauchschaben, Tausendfüßer, Gespenstschrecken und noch viele andere "Krabbler" auf die Besucher. Wer besonders mutig ist, kann mit auch auf Tuchfühlung gehen und sich die Tiere auf die Hand setzen lassen. So wird das "große Krabbeln" auf der eigenen Haut spürbar, ganz ohne Trip in das TV-"Dschungelcamp".

Scheu vor "grausigen" Tieren nehmen



Im Haus des Meeres will man speziell Kindern die Scheu vor krabbelnden Tieren nehmen. "Insekten sind ökologisch sehr wichtige Tiere und wenn man eine Beziehung zu einem Tier hat, wie etwa durch eine Berührung entsteht, ist man eher bereit, für seinen Schutz einzutreten. Auch dann, wenn sich um ein vermeintlich "grausiges" Tier handelt", erklärt Haus des Meeres-Direktor Michael Mitic.

Das "Dschungelcamp" findet im Haus des Meeres vom 26. bis 30. März 2018 täglich um 11.30 Uhr im Viktor-Otte-Saal im 10. Stock beim Hammerhaibecken statt.

Rätselrallye rund um Eier

Zusätzlich gibt es in den Osterferien noch andere Programmpunkte, wie eine Rästelrallye mit Preisen und das "Natur begreifen". Bei all diesen Aktionen spielen natürlich auch "Eier" eine große Rolle. So zum Beispiel das Aquarium mit den Eiern der Bambushaie, wo sich auch ein Lösungsbuchstabe für die Rätselrallye versteckt.





(lok)