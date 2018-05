Haus in Wien-Hernals von Aktivisten besetzt

Ein leerstehendes einstöckiges Haus in der Mayssengasse 3 in Wien-Hernals ist am Freitagvormittag von bisher unbekannten Aktivisten besetzt worden.

Bei dem betreffenden Objekt handelt es sich um ein einstöckiges Haus, das seit Jahren leer steht. Die Besetzer sehen sich auf ihrem offiziellen Blog in der Tradition der Hausbesetzer der 1980er Jahre.

Sie wollen in dem besetzten Haus Freiräume schaffen. Denn "einengend für uns ist, wenn Mieten teuer sind, teurer werden und Wohnraum unleistbar wird", erklären die Besetzer.

Die Bewohner der Nachbarschaft und des Grätzels werden dazu aufgefordert, sich einzubringen und mitzumachen.

