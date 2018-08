Hula-tastisch: Hawaii-Speisen erobern Wien

Nachdem "Honu Tiki Bowls" in der Teinfaltstraße 4 (City) bietet nun auch das "Love, Peace, Poké" im Donauzentrum (Donaustadt) bieten "Happiness in Schalen".

Übersetzt bedeutet Poké so viel wie "in kleine Stücke geschnitten". Der Name ist Programm: Roher Fisch in Sushi-Qualität oder andere Proteinwunder werden klein gewürfelt und gemeinsam mit frischem Obst oder Gemüse auf Sushi-Reis oder Salat serviert. Hausgemachte Saucen und verschiedene Toppings aus Puffreis oder Wasabi-Erbsen rund das Gericht ab.

Die Liebe zu Sushi und der hawaiianischen Variante Poké hat Shop-Gründerin Anna Kleindienst (28) in Asien entdeckt. Nach Studienaufenthalten in Singapur, Zürich, München und Paris eröffnete Kleindienst im Jänner 2017 mit "Miss Maki" in erstes Lokal in Wien. Nun tritt sie an, die Wiener für die leichten und erfrischenden Poké-Bowls zu begeistern.

"Hula-tastische Kreationen vermitteln echtes Hawaii-Feeling"

"Mir ist es wichtig, im 'Love, Peace, Poké' auf Tradition und Authentizität zu setzen. Das Einfangen und die Vermittlung der hawaiianischen Lebensfreude und Leichtigkeit zählt zu unseren Grundprinzipien", erklärt Kleindienst. Und so gibt es hier neben "hula-tastischen Kreationen" auch (fast) das Gefühl, selbst in Hawaii zu sein.

Die Zutaten für die Bowls werden täglich von regionalen Partnern angeliefert. "Wir achten besonders auf Frische und Nachhaltigkeit, das ist besonders bei Fisch und Fleisch sowie bei Obst und Gemüse wichtig", erklärt Kleindienst.

Neben der hohen Qualität setzt "Love, Peace, Poké" auch stark auf die Individualität. „Bei uns kann sich jeder seine Lieblingsbowl selbst zusammenstellen. Die Vielfalt der Zutaten ermöglicht eine nahezu grenzenlose Anzahl von Kombinationen und bieten so immer wieder neue Geschmackserlebnisse“, so die Gründerin.

Frühstück, Brunch und Dinner wie in Honululu

Je nach Tageszeit gibt es unterschiedliche Pokés: Zum Frühstück werden Bowls mit Lachs und Ei oder Porridge mit frischen Beeren geboten. Als frisches Mittag- und Abendessen locken Kreationen wie "Maui Rainbow", "Honolulu Classic" oder "Oahu Barbeque".

Besonders ist der Poké Burger: Dabei wird ein Pattie aus Reis wahlweise mit Lachs oder Pulled Pork belegt und mit frischem Gemüse garniert. Aber auch für Vegetarier und Veganer gibt es schmackhafte Angebote. Für den kleinen Hunger zwischendurch bietet das Take Away erfrischende Salate wie beispielsweise mit Mango, Melone, Sesam und Minze. Und wenn dann noch Platz für eine Nachspeise ist, kann man zwischen Kokos-Kleibreis mit Mango oder Waldbeeren oder einem Mochi-Kuchen wählen.

Das "Love, Peace, Poké" im Erdgeschoss des Donauzentrums hat werktags von 9 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag kann man von 9 bis 18 Uhr schlemmen. Über die Homepage sind Online-Vorbestellungen möglich, die fertigen Bowls kann man dann direkt beim Take Away-Stand abholen. Eine Lieferung wird derzeit nicht angeboten.



