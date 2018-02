Drogen-Lokal in Döbling von Polizei durchsucht

Ein Mannschaftsbus der Polizei stoppte Sonntagfrüh die "After Hour" in einem vermeintlichen Drogen-Lokal in der Heiligenstädter Lände in Wien-Döbling. Die Beamten kontrollierten die Gäste und nahmen den Laden auseinander. Ergebnis: Im Lokal wurden acht Suchtgift-Verstecke entdeckt, ein Dealer (34) wurde festgenommen. Neun Drogen-Kunden wurden wegen Suchtgiftbesitzes angezeigt. Dazu kamen noch zwei Anzeigen nach dem Waffengesetz. Insgesamt wurden 63 Personen kontrolliert.

Das Lokal in der Heiligenstädter Lände in Wien-Döbling. (Bild: heute.at) Das Lokal in der Heiligenstädter Lände in Wien-Döbling. (Bild: heute.at)

Lokal bekannt bei Anrainern

Laut Anrainern gab es schon öfters Probleme mit dem Lokal: An Sonntagen werde oft den ganzen Tag zu lauter Rave-Musik gefeiert, völlig weggetretene Gäste würden immer wieder im Rausch über die Heiligenstädter Lände taumeln, berichten Zeugen. Nach der Polizei-Razzia soll damit nun Schluss sein.

