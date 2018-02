"Ich habe eine Flasche Whisky und 20 Bier intus"

Nach einer langen und ausgiebig durchzechten Nacht setzte sich ein Wiener am Sonntag in der Früh hinter das Steuer seines Autos und gab Gas. In der Beheimgasse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug – den ersten geparkten Pkw touchierte er, in den zweiten raste er hinein.

Den Beamten auf der Polizeiinspektion Rötzergasse erzählte der Party-Tiger von seinen "Sauf-Leistungen". Eine Falsche Whisky und 20 Dosen Bier will er im Laufe der Nacht getrunken haben. Ob das wirklich stimmt, darf angezweifelt werden – sein Blutgehalt maß 1,22 Promille.

Den Führerschein wird ihm die Polizei jedoch nicht abnehmen können, da er keine gültige Lenkerberechtigung besitzt. Der 20-Jährige wurde mehrfach angezeigt.

(bai)