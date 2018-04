Poller gegen Terror ab jetzt vor Kärnterstraße

Wie schon beim Rathausplatz – "Heute" hat berichtet – wird nun auch die Kärntner Straße (Innere Stadt) mit einem baulichen Anti-Terror-Schutz ausgestattet. Insgesamt elf Beton-Poller sollen verhindern, dass LKWs in die Fußgängerzone einfahren können.

Heute, Montag, begannen die Bauarbeiten am Beginn der Kärntner Straße bei der Kreuzung mit der Walfischgasse. In den nächsten sechs Wochen werden elf fixe Sicherheitssperren in einer Reihe errichtet. Dabei folgen sie einer leichten Kurve, damit sie von Hauskante zu Hauskante reichen.

"Zwei Poller werden ziehbar sein. So können sie bei Bedarf, etwa bei Großveranstaltungen, mit einem Kran von ihrem Standort entfernt werden", erklärt Matthias Holzmüller von der MA28 gegenüber "Heute".

Die Bauart gleicht jenen Sicherheitspollern, die schon am Ballhausplatz und am Rathausplatz errichtet wurden. Sie sind etwa einen Meter hoch, aus Beton uns sollen neuralgische Orte, wie Plätze oder Fugängerzonen vor LKW-Attacken schützen.





