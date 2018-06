Hier geht die Mode-Polizei auf Streife

Stil kann man bekanntlich nicht kaufen, dafür eine Stilberaterin: Wienerin Ricky Bach bringt weibliche und männliche Modesünder auf den richtigen Geschmack. Nach einer Ausbildung zur Farb- und Stilberaterin hat sich die 55-Jährige als Shopping Buddy selbstständig gemacht und ist mittlerweile als Personal-Shopper und Stil-Beraterin gut gebucht.

"Proportionen statt Kleidergrößen"



"Zuerst lerne ich meine Kunden kennen um zu sehen wie sie sich modisch verändern wollen", erzählt die Mode-Expertin "Heute". Danach werden Körperproportionen vermessen. Besonders wichtig ist es zu wissen, wo die Taille sitzt. "Bei der Kleiderwahl sollte man nicht auf die Größe, sondern auf den Stoff und die Passform achten." Welche Töne ein echter Hingucker sind, hängt besonders von der Augenfarbe ab.

"Kein Gesetz, nur ein Ratschlag"



Wie tief der Ausschnitt am besten sitzen soll, welche Haarfarbe zu mir passt (braun) und was für ein Make-Up ich verwenden sollte (rosa Untertöne) erklärt Bach ebenfalls. Bei der persönlichen "Schrankreinigung" wird dann knallhart selektiert welche Teile bleiben dürfen. "Das ist aber kein Gesetz, sondern nur ein Ratschlag," so die Wienerin. Blau-, Grün und Gelbtöne sind in meinem Kleiderschrank willkommen. "Schwarz sollten Sie meiden. Greifen Sie lieber zu dunkelblau."

"Der Rock kann nichts dafür"



Bei den Röcken und Hosen ist alles über den Bauchnabel ein No-Go. Somit kann ich mich von meinen High-Waisted-Jeans und Röcken verabschieden. "Da kann der Rock nichts dafür. Er passt ja, nur eben nicht Ihnen. Ihr Oberkörper wirkt sonst zu kurz", erklärt mir die Styling-Beraterin. Der Rest darf zum Glück bleiben. Das finale Fashion-Fazit beruhigt: "Sie sind ein Herbst-Typ und haben da auch schon die richtigen Teile im Schrank hängen."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at