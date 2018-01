Hier sieht Hunde-Mama ihre Welpen wieder

Wie berichtet, entdeckte ein Spaziergänger am Mittwoch gegen 22 Uhr eine Hündin mit drei Welpen, die direkt vor dem Tor der Wiener Tierschutzvereins (WTV) in Vösendorf (NÖ) ausgesetzt wurden. Das Muttertier war an einem Zaun angeleint, die Welpen saßen in einem Pappkarton. Die Rettung der Welpen gelang, Hunde-Mama "Ashanti" lief aber in Panik davon und konnte erst nach langer Suche und Mithilfe der Bevölkerung gefunden und eingefangen werden.

Nachdem die völlig erschöpfte Hunde-Mama untersuch worden war und sich von ihrer anstrengenden Odyssee erholt hatte, brachte sie nun eine Tierpflegerin zu ihren drei süßen Welpen. Die Wiedersehensfreude war natürlich groß, wie das bewegende Video der tierischen Familienzusammenführung zeigt:

(ck)