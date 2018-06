Hier spritzt Dr. Worseg seinen Wein auf!

Als hätte er ja sonst nichts zu Spritzen, schenkt Beauty-Doc Artur Worseg (58) gemeinsam mit Kristina Worseg (31) auch noch am Wochenende nämlichen Wein im eigenen Gastgarten aus.

„Heute“ besuchte den Schönheitschirurg und seine Ehefrau am Fuße des Kahlenbergs (Döbling), im ursprünglich für reine Privatzwecke umgebauten Winzerhaus.

Was ist eine Buschenschank?



Die (der) Buschenschank ist ein Betrieb, in dem ein Landwirt seine Erzeugnisse (Getränke und kalte Speisen) ausschenken und servieren darf und basiert auf einem Gesetz von Josef II.



Nur Besitzer bzw. Pächter von Wein- oder Obstgärten dürfen eine Buschenschank betreiben. Buschenschänke werden heute in Österreich in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark betrieben. Jedes Bundesland hat ein eigenes Buschenschank-Gesetz, das Öffnungszeiten, Namen und das Angebot regelt.



Meldet der Betreiber der Buschenschank zusätzlich ein freies Gastgewerbe an, darf er ohne Befähigungsnachweis bestimmte warme Produkte wie etwa gegrillte Würstchen, Fleisch und Geflügel, Fleisch- und Wurstsalate sowie Flaschenbier und nichtalkoholische Getränke servieren.



Quelle: buschenschank.at

Genau darin liegt auch der Grund, warum sich der umtriebige Behübscher an einer Schank herumtreiben muss: „Ursprünglich haben mich mißliebige Nachbarn angezeigt, weil das Winzerhaus quasi umgewidmet wurde.“

Um also den traumhaften Überblick an der Traumadresse nicht zu verlieren, muss Worseg rund zwei Wochen im Jahr den Buschen raushängen und neben Spritzwein (2,50 €) und Traubensaft(2,50 €) auch belegte Brote (Zwei Stück, belegt mit Schinken & Kren, 4 €) anbieten.

Sein Kontostand werde dadurch aber nicht geliftet. Im Gegenteil: „Ich verliere pro Saison einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Wenn ers nur aushält, der Worseg…