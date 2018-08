Polizei rückte an 16. August 2018 11:19; Akt: 16.08.2018 11:20 Print

Hilferufe von Frau führen zu Drogenfund in Liesing

Weil eine Person in der Dirmhirngasse in Wien-Liesing lautstark um Hilfe rief, rückte die Polizei an. Sie fand Marihuana und eine verängstigte Frau.