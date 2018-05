Hilflos auf der Autobahn: Lenkerin rettet Seniorin

Brisante Situation am Sonntag gegen 16 Uhr auf der A22 in Fahrtrichtung Graz: Eine Pensionistin hatte nach der Tunnelausfahrt ihren VW Golf auf der 1. Spur angehalten, war ausgestiegen und versuchte, andere Autofahrer zu stoppen.

Viele hupten nur, Egzona Vrenezi blieb stehen: „Ich habe sie von der Fahrbahn geholt und in den Arm genommen. Sie war völlig erschöpft und den Tränen nahe“, so die in Floridsdorf wohnende Mazedonierin. „Sie sagte, dass sie nach Gänserndorf will, sich aber verfahren hat. Ich bin dann vorausgefahren und habe sie sicher an ihr Ziel gebracht. Dort hat sie mich umarmt und meine Hände geküsst“, so der Engel von der A 22 zu „Heute“. „Ein alter Mensch ist wie ein Kind, da muss man doch helfen!“

Im Stress vergaß Vrenezi, sich die Nummer der Frau geben zu lassen. „Ich möchte nur wissen, ob sie später wieder gut nach Hause gekommen ist“, so die Hotel-Angestellte. Bitte Mail an edonaa222@hotmail.com

Kurz nach der Ausfahrt des Kaisermühlentunnels hatte die ältere Dame ihr Auto gestoppt, stand hilflos auf der Autobahn.

