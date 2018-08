Festgenommen 02. August 2018 11:10; Akt: 02.08.2018 11:24 Print

Hoteldieb gab sich als Gast aus; weitere Opfer gesucht

Ein 21-Jähriger gab sich am Montag in einem Hotel in der Wiener Innenstadt als Gast aus und ging in Zimmern auf Diebestour. Die Polizei sucht nun weitere Opfer.