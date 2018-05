"Luna" entführt, Enkelin bittet Facebook um Hilfe

Ein erschütternder Facebook-Aufruf bewegt derzeit viele Hundefreunde nicht nur in Wien. Die junge Jenny bittet um Hilfe, weil der Pekinesen-Mischling "Luna" ihres 69-jährigen Großvater auf offener Straße entführt wurde. Seitdem gehe es ihm gesundheitlich sehr schlecht, weshalb sie auf Facebook darum bittet, nach der süßen Hündin Ausschau zu halten und die Polizei mit sachdienlichen Hinweisen zu unterstützen.

Die Entführung ereignete sich laut Jennys Facebook-Posting am Freitagabend gegen 20 Uhr. Ihr Großvater Erwin war mit dem erst einjährigen Pekinesen-Mischling in Wien-Hietzing unterwegs, als bei einer Bim-Haltestelle an der Ecke Hetzendorfer-Straße und Wattmanngasse eine Frau die Leine durchschnitt und mit der kleinen "Luna" türmte.

Es sei sehr wichtig, dass "Luna" schnell gefunden werde. Denn ihr 69-jähriger Großvater hänge sehr an ihr, weshalb es ihm seit dem Vorfall gesundheitlich "richtig schlecht" gehe, berichtet Jenny im Facebook-Posting. Da ihr Opa bereits mehrere Schlaganfälle erlitten habe, mache sich die Familie nun große Sorgen, dass er einen weiteren erleiden könnte.

Die Familie hat bereits Anzeige bei der Polizei erstattet, eine Fahndung läuft bereits. Trotzdem bittet die Familie zusätzlich die Facebook-Gemeinde um Mithilfe.

"Luna" sei eine zutrauliche Pekinesen-Mischlingshündin, die sehr verschmust und verspielt sei. Als sie entführt wurde, trug sie ein neonorangenes Halsband.

Die Familie bittet, bei möglichen Hinweisen oder Beobachtungen sofort die Polizei zu verständigen und den Aufruf zu teilen.

(red)