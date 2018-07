Hundehasser legt in der Wiener City Giftköder aus

Bei einem Spaziergang am Dienstag bemerkte Ronni Nadler, dass unter einem Baum vor dem Stadtpark am Parkring weißes Pulver liegt. „Schon vor zwei Wochen habe ich unter demselben Baum Gift entdeckt“, erzählt der Hundetrainer. Und: „Damals habe ich das Pulver angegriffen und mir dabei die Finger verätzt“, so Nadler.

Der Giftköder am Parkring (Bild: zVg) Der Giftköder am Parkring (Bild: zVg)

Rattengift ausgestreut?



Er war mit seinem Border-Collie-Mischling Sammy und mit Malteser-Mischling Charly, auf den er aufpasst, unterwegs, alarmierte sofort die Polizei. „Ich glaube, dass ein Hundehasser Strychnin, also Rattengift, gestreut hat“, so Nadler. Und: „Es ist immer derselbe Baum, unter dem das Pulver liegt. Hier schnüffeln alle Hunde.“ Der „Giftbaum“ am Parkring trägt im Baumkataster die Nummer 2005.

Nach „Heute“-Rückfrage heißt es von der Polizei, dass „das Material entsorgt wurde“. Es gebe „keinerlei Hinweise auf giftige Substanzen“, die Polizei geht von „Zuckerrestbeständen“ aus.

Doch: Hund und Herrl sollten nun sicherheitshalber dennoch die Augen offen halten

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)