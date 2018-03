Imbiss-Räuber von der Polizei festgenommen

"Heute" berichtete über den dreisten Raub in der Meidlinger Hauptstraße in Wien: Zwei Verdächtige (23, 19 Jahre) ließen sich in einem Asia-Imbiss bedienen. Nach dem Essen zogen sie plötzlich Pistolen, bedrohten die Angestellten und forderten Geld. Danach flüchteten sie mit der Beute und wurden in der Nähe von zwei weiteren Tatverdächtigen (23, 21 Jahre) mit einem Auto abgeholt. Nach einem anonymen Hinweis konnten die Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Die Festnahme erfolgte am 27. Februar 2018 in Niederösterreich.

Bei anschließenden Hausdurchsuchungen konnten die Ermittler eine Pistole, zwei Schlagringe, zwei Wurfmesser, ein Messer und eine schwarze Gesichtsmaske sicherstellen. Die beiden Komplizen im Auto wollten laut eigenen Angaben nichts mit der Tat zu tun haben. Die mutmaßlichen Räuber waren geständig. Zusätzlich konnten die Ermittler dem 19-Jährigen einen Einbruch in eine Kaserne in Horn nachweisen. Bei dieser Tat dürfte der 19-Jährige eine Pistole, welche er bei dem darauffolgenden Raub verwendet hatte, erbeutet haben. Beide Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht.



Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Opfer gibt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden nun Bilder der Tatverdächtigen freigegeben. Sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Opfern werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

