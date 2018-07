In der "HeldenBar" werden Cocktail-Träume wahr

Jetzt hat auch der Heldenplatz seine eigene Cocktail-Lounge: Direkt vor dem Weltmuseum bietet die "HeldenBar" bis 29. September selbstgemachte Limonaden, erfrischende Cocktail-Kreationen, zahlreiche Spritz-Variationen, Weine vom Weingut Hagen sowie diverse Bier-Sorten.

Zubereitet werden die Drinks vom Bar-Team um Andreas Trattner (Barmann des Jahres 2015) und Tom Herber (P7 Rooftop). Wer seinem Gin Tonic eine ganz persönliche Note verleihen möchte, kann sich an dem von The Botanist bereitgestellten Kräutergarten bedienen. Zu den Getränken werden Bio-Köstlichkeiten wie Superfood Bowls, Summer Rolls und Baguettes von Antoshini serviert.

Afterwork-Treffen und Talente-Bühne

"Durch die prominente Lage direkt am Areal des Weltmuseum Wien und das urbane, coole Designkonzept der Lounge ist die 'HeldenBar' sowohl für den Ausklang des Museumsbesuches, als auch für einen entspannten Afterwork-Drink mit Freunden oder den Beginn einer fröhlichen Partynacht ideal", meint Veranstalter Paul Rittenauer, der bereits die Rooftop-Bar am Petersplatz 7 betreute.

Ein regelmäßiges DJ Line Up, u. a. mit Daniel Haider von not invited, Peter Rizzi oder Jens Timber sorgt für Partystimmung. Jeden Donnerstag können sich Interessierte beim Afterwork presented by medianet austauschen und neue Kontakte knüpfen. Bis 31. August gibt das Weltmuseum zudem jeden Freitag (17 bis 19 Uhr) talentierten Acts auf der Friday Carpet Stage eine Bühne, auf der getanzt, gesungen oder Theater gespielt werden kann.

Offizielle Eröffnung am Donnerstag

Geöffnet ist die Bar, die von Bambus, Oleander und Palmen umrahmt ist, bei Schönwetter immer dienstags bis samstags, von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Heute, Dienstag, und morgen, Mittwoch, startet die Bar mit dem Soft Betrieb, am Donnerstagabend erfolgt dann die offizielle Eröffnung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cz)