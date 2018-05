In diesem Eis ist nicht nur ein Wurm drinnen

"Heute"-Redakteurin Claudia fühlte sich im Eissalon Schelato in der Lerchenfelder Straße 34 (Wien-Josefstadt) am Sonntag wir im Dschungelcamp. Als Mutprobe galt es Eis mit frischen Würmern zu verkosten. "Am Erdbeereis sind Mehlwürmer als Topping. Auf das salzige Karameleis kommen Buffalowürmer."

Knusprige Sache

Wie das schmeckt? "Die Würmer auf dem Erdbeereis sind knusprig und haben wenig Eigengeschmack. Bei der anderen Sorte sind die Würmer in der Karamelsauce kaum zu bemerken."

Überwindung kostete es dennoch. "Man darf nicht so genau hinschauen, denn dann sieht man den Kopf und die kleinen Füße der Würmer."



So schmeckt Wurm-Eis

Claudia würde es wieder probieren – heute und morgen gibt es das Wurmeis testweise im Zirp-Pop-Up-Store am Naschmarkt, dann vielleicht dauerhaft im Eissalon Schelato.

(pet)