In dieser Bibliothek gibt es echt lei(h)wande Dinge

Von der Bohrmaschine bis zu Tauchflossen: In der "Bibliothek der Dinge" (Di./Fr., 14 bis 19 Uhr) in der Herbststraße 15 (Ottakring) können sich Interessierte über 600 Gegenstände ausleihen.

Per Crowdfunding wurden jetzt rund 12.600 Euro gesammelt, mit dem Geld will das ehrenamtliche " Leila Wien"-Team den Umzug in ein größeres Geschäftslokal, hochtwertigeres Inventar und den Relaunch der Homepage (samt Online-Verzeichnis aller Gegenstände) finanzieren.

Ebenfalls geplant: eine tägliche, individuelle Leihgebühr für jeden Gegenstand, die maximal ein paar Euro betragen wird.

(red)