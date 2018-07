In dieser Schule wird der Orgasmus unterrichtet

In dieser Klasse steht der Höhepunkt am Stundenplan! Ingrid Mack zeigt in Österreichs erster Orgasmus-Schule wie Frauen mit ihrem Körper und Geist die sexuelle Spannung aufbauen können, um sich dann so richtig fallen zu lassen. "Fast 50 Prozent aller Frauen hatten nie einen klitoralen Orgasmus oder setzen sich selbst zu sehr unter Druck", erklärt die diplomierte Sexualpädagogin im Gespräch mit "Heute".

Körper in die richtigen Schwingungen versetzen



Das soll aber durch ihren Kurs im Gewölberaum des Geschäfts "Liebenswert" in Wien geändert werden. An zwei aufeinander folgenden Wochenenden lernen die Teilnehmerinnen (höchstens sechs pro Gruppe) in einem geschützten Rahmen zu atmen und ihren Körper in die richtigen Schwingungen zu versetzen. "Wir machen die weibliche Anatomie durch. Denn viele Frauen haben keine Ahnung wo sich was befindet und wie sie sich selbst richtig stimulieren."

"Tieferen Zugang zu sich selbst finden"



Hausaufgaben gehören in der Orgasmus-Schule ebenfalls zum Unterricht. "Das theoretische Wissen setzen die Frauen dann zu Hause praktisch um.“ Eine Höhepunkt-Garantie gibt Mack jedoch nicht, dafür verspricht sie aber „einen tieferen Zugang zu sich selbst." Zukünftige Sexgöttinnen, die ihr Talent noch nicht entdeckt haben, können im Herbst ihre Sexualität selbst in die Hand nehmen. Denn am 24.11. und 25.11. heißt’s bei Mack wieder: Orgasmus statt Orgas-Muss!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: