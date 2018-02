Info-Veranstaltungen der AK rund ums Wohnen

"Egal, ob Miete oder Eigentum. Wer vorher Bescheid weiß, worauf man achten muss, zahlt weniger drauf", betont AK-Wohnrechtsexperte Walter Rosifka. "Beim Wohnen geht es oft um viel Geld, und Miete oder Kauf einer Wohnung werfen viele Fragen auf. Wo lauern Fallen, welche Rechte und Pflichten gibt es, was heißt das im Kleingedruckten, und, und, und." Auch in der telefonischen AK-Konsumentenberatung dreht sich jede vierte Anfrage rund ums Wohnen, heißt es in einer Aussendung am Donnerstag.

Drei Veranstaltungen geplant



Die AK will nun bei Info-Veranstaltungen einen verständlichen Überblick rund um das Thema Wohnen geben.

Geplant sind zunächst drei Veranstaltungen zum Thema Eigentumswohnungen, Genossenschaftswohnungen und Mietrecht:



- Wohnungskauf: Montag, 26. Februar 2018/18.30 Uhr

- Genossenschaftswohnungen: Montag, 5. März 2018/18.30 Uhr

- Fragen zum Mietrecht: Montag, 16. April 2018/18.30 Uhr



Die AK Veranstaltungen finden im AK Bildungszentrum 1040, Theresianumgasse 16-18 statt. Anmeldungen und weitere Infos unter: wien.arbeiterkammer.at/wohnrechtkompakt

(Red)