Irans Präsident kommt: Hofburg wird Sperrgebiet

Irans Präsident Rouhani wird bei seinem Besuch am Mittwoch in Wien mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zusammentreffen. Auch ein Vortrag in der Wirtschaftskammer in Wien-Wieden steht am Programm. Es ist der erste Europa-Besuch des iranischen Staatschefs, seit dem Ausstieg der Trump-Administration aus dem Atomdeal im Mai.

Die Polizei ist für den Besuch des iranischen Präsidenten gerüstet. Hunderte Beamte werden im Einsatz sein, die Gegend rund um die Hofburg wird gesperrt – es gilt ein Platzverbot.

Ab 7 Uhr kommt niemand ohne Berechtigung hinein. Am Heldenplatz, Minoriten- und Ballhausplatz gilt ein Platzverbot. Bei Missachtung droht eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro.

