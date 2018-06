Israelfeindliche Demo zieht durch Wien

In Wien-Neubau krachen am Samstag zwei Demonstrations-Züge aneinander, die sich nicht besonders freundlich gegenüber stehen. Auslöser der ganzen Sache ist der "Quds-Tag". Einige hundert Teilnehmer wollen dabei gegen die israelische Besatzungspolitik.

"Tod den Juden"

Für das Bündnis "Stop the Bomb" ist das ein Unding. Gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde, dem Republikanischen Club, und den Grünen GewerkschafterInnen rufen sie zu einer Kundgebung auf. Stephan Grigat, der wissenschaftliche Direktor von "Stop The Bomb" meint dazu: "Anfang dieser Woche hat Irans 'oberster Führer' Ali Khamenei Israel erneut als ‚Krebsgeschwür’ bezeichnet, das 'ausgemerzt' werden müsse. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Anhänger solch einer Ideologie unwidersprochen durch Wien marschieren."

Stop the Bomb begrüßt, dass der Wiener Landtag am 25. Mai einstimmig einen Beschluss gegen den Quds-Tag gefasst hat, in dem auch darauf verwiesen wird, dass bei der Quds-Demonstration "in den letzten Jahren Slogans wie 'Tod den Juden' skandiert und gegen den Staat Israel und auch gegen die jüdische Bevölkerung gehetzt" wurde.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(slo/red)