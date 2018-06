Ist das die gefährlichste Arbeit in ganz Wien?

Da stockte unserem Leserreporter der Atem! Ohne Sicherung turnten zwei Arbeiter am Montag Abend in der Schönbrunner Straße (Wien-Margareten) über ein Hausdach. "Sie haben die Dachrinnen gestrichen", so Michael G., der die Aktion auf Video festhielt, "und waren allesamt nicht gesichert."

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Was finden Sie: Mut, der Applaus verdient, oder einfach nur leichtsinnig? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

Alle Storys: Folgen Sie uns auf Instagram!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)